Wat moet je doen als je Windows profiel corrupt is?

Als je bij het aanmelden een melding krijgt dat je gebruikersprofiel mogelijk beschadigd is. Een gebruikersprofiel kan bijvoorbeeld beschadigd raken als antivirussoftware van derden je computer aan het scannen is terwijl je je probeert aan te melden, maar er zijn ook andere oorzaken.

Als je een dergelijke melding krijgt, kun je twee dingen doen. Je kunt het profiel proberen te repareren, of je kunt een nieuw profiel aanmaken en alles uit het beschadigde profiel naar het nieuwe profiel overzetten.

Let op: De onderstaande methode kan resulteren in dataverlies, dus zorg dat je je bestanden back-upt voordat je verder gaat.

Je beschadigde profiel repareren

Soms werkt je profiel gewoon weer naar behoren nadat je de computer opnieuw hebt opgestart. Als je dat geluk niet hebt, zul je de computer in de veilige modus op moeten starten door op F8 te drukken voordat het Windows logo wordt weergegeven, en in het scherm Geavanceerde opstartopties de optie Veilige modus te kiezen.

Nadat de computer in de veilige modus is opgestart, moet je in de zoekbalk regedit typen en op Enter drukken. Vervolgens wordt de Register-editor geladen, waarin je naar HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionProfileList moet navigeren.

Je kunt achterhalen op welke gebruikersaccount de mappen in de lijst betrekking hebben door erop te klikken en te dubbelklikken op ProfileImagePath.

Als je de map van het corrupte profiel gevonden hebt, moet je dubbelklikken op RefCount en de Waardegegevens op 0 zetten. Klik vervolgens op OK. Dubbelklik op State, zet de Waardegegevens op 0 als dit niet het geval is en klik op OK.

De Register-editor in Windows 10.

Je kunt nu de Register-editor sluiten en de computer opnieuw opstarten. De kans is groot dat je nu wel weer gewoon kunt inloggen op je gebruikersprofiel.

Een nieuw profiel aanmaken

Als je meer dan één profiel op je computer hebt, kun je mogelijk een ander profiel gebruiken om een nieuw gebruikersprofiel aan te maken.

Heb je slechts één profiel, dan kun je de verborgen administrator account inschakelen door in de zoekbalk cmd te typen en met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt te klikken en Als administrator uitvoeren te selecteren. Typ in het Opdrachtprompt het commando net user administrator /active:yes en druk op Enter. Als je je computer opnieuw opstart krijg je een Administrator account te zien.

Log in op deze account en ga naar Configuratiescherm > Gebruikersaccounts en klik op Gebruikersaccounts. Klik op Een andere account beheren en voer indien nodig het wachtwoord in. Klik op Een nieuwe gebruiker toevoegen in Pc-instellingen en maak een nieuwe account aan met een naam die verschilt van die van het corrupte profiel. Je kunt deze naam later wijzigen. Start vervolgens de computer opnieuw op.

Nu is het tijd om de bestanden van het corrupte profiel naar het nieuwe profiel te kopiëren. Log in als Administrator en ga in de Verkenner naar C:Users en open de map van het corrupte profiel. Kopieer de inhoud van de map Documenten en alle andere dingen die je wilt bewaren naar de corresponderende mappen in de map van het nieuwe profiel.

Je kunt nu de computer opnieuw opstarten en inloggen op het nieuwe profiel.

Zorg dat je het corrupte profiel pas verwijdert als je 100 procent zeker weet dat je alles wat je wilt bewaren naar de map van het nieuwe profiel gekopieerd hebt of op een andere manier geback-upt is.

Dit artikel wordt u aangeboden door ComputerTotaal.nl