Zet lightsaber op Facebook profielfoto

Om helemaal in de stemming te komen kunnen fans hun profielfoto deze week voorzien van een lightsaber. Ze kunnen daarbij kiezen tussen 'totally-evil' rood en Luke's blauw. De lightsaber wordt als filter over de foto geplaatst en staat dus op een vaste plaats.

Sinds september maakt Facebook het mogelijk om profielfoto's tijdelijk te veranderen. Tot nog toe is het vooral massaal gebruikt om steun te betuigen bijvoorbeeld bij de aanslagen in Parijs en voor het homohuwelijk in de Verenigde Staten.

