Adresfraude via internetsites aangepakt

Ambtenaren van Binnenlandse Zaken hebben inmiddels ongeveer honderd van dit soort advertenties opgespoord en verwijderd, zo meldt het ministerie maandag. Daarna krijgt de aanbieder van de advertentie een bericht dat hij verboden dingen doet. Eventueel volgt onderzoek naar het adres dat in de advertentie staat vermeld.

Het gaat om advertenties waarin foute woonconstructies worden aangeboden. Mensen bieden dan bijvoorbeeld woonruimte aan waarvoor de 'huurders' zich niet hoeven in te schrijven bij de gemeente. Of mensen vragen zelf om een postadres. Op deze manier proberen mensen ten onrechte toeslagen of uitkeringen aan te vragen. Anderen proberen juist onvindbaar te blijven voor de politie of de Belastingdienst.

Het kabinet heeft extra geld uitgetrokken om adresfraude aan te pakken.