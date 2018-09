Clinton: Silicon Valley moet ISIS bestrijden

"We moeten het virtuele territorium van jihadisten op dezelfde manier ontnemen als hun echte territorium", stelt Clinton. Ze wil daarom dat de Amerikaanse technologische sector bijspringt in deze missie. "Je zal wel de gebruikelijke klachten gaan horen: vrijheid van meningsuiting enzovoorts. Maar als we hun financiering willen afknijpen en buitenlandse sympathiek willen voorkomen moeten we hun communicatie af zien te sluiten."

"We moeten meer steun krijgen van onze vrienden in de technologische sector om terroristen de toegang tot de online wereld te verbieden", stelt de presidentskandidate. "We moeten hen vragen om ons hierbij te helpen." Obama is het eens met zijn Democratische collega en meldde later op de dag tijdens een televisiespeech dat hij van plan is om technologie in te zetten in de strijd tegen extremisme. "Ik zal leiders uit de technologie en wetshandhaving vragen om het terroristen moeilijker te maken om technologie te gebruiken om te vluchten van gerechtigheid."