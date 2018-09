Geridderde internetpionier Blokzijl overleden

Blokzijl genoot voornamelijk bekendheid als een van de sleutelfiguren voor het Europese internet. Hij was in 1989 een van de oprichters van het Reseaux IP Europées, kortweg RIPE. Tot 2013 was hij voorzitter van dit platform ter bevordering van de ontwikkeling van internet. In 2010 werd Blokzijl geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

Op de website van RIPE is een eerbetoon aan Blokzijl te lezen.