CBP beperkt wifi-tracking

Dit meldt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek bij het bedrijf. Bluetrace heeft vooral grote elektronicaketens en telefoonwinkels als klant. Die willen de drukte in de straat vergelijken met de aanloop in de winkel. Daarbij blijft de klant anoniem. De grote winkelketens kunnen zo zien welke filialen minder presteren.

Verder mag Bluetrace haar volgsystemen niet 24 uur per dag laten draaien. Volgens Feike Liemburg (Bluetrace) is dat ook niet nodig.

Uit het onderzoek van het CBP blijkt nergens dat de anonimiteit van de klant bij Bluetrace in het geding is. Het bedrijf registreert alleen het mac-adres dat uniek is voor een bepaalde telefoon. Dit ’kenteken’ van een mobieltje is echter alleen in theorie herleidbaar tot een persoon. Bij de werkwijze van Bluetrace worden mensen gevolgd zonder dat men weet wie het is. Toch vindt het CBP dat inbreuk wordt gedaan op iemands privacy.

Volgens de Leidse hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne heeft het CBP allerminst aangetoond dat winkelbezoekers zijn geïdentificeerd. Bluetrace ontkent dit ook ten stelligste. Zwenne vindt dat het CBP het begrip identificatie wel heel erg heeft opgerekt. Hij vindt dat het CBP haar boekje te buiten gaat omdat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hier niet van toepassing is.

Christiaan Alberdingk Thijm, privacydeskundige bij Bureau Brandeis, is dezelfde mening toegedaan. “De toezichthouder heeft met deze uitspraak een voorbeeld willen stellen. Bluetrace verzamelde onder meer mac-adressen van mobiele telefoons. De privacy-waakhond vindt dat een persoonsgegeven. “Het is de vraag of dat gegeven ook herleidbaar zijn tot personen.” Een hoop zal kunnen worden opgelost door winkelaars te waarschuwen voor wifi-tracking. “Je krijgt dan een bordje in de winkel, vergelijkbaar met cameratoezicht. In de praktijk is wifi-tracking veel minder zorgelijk dan cameratoezicht,” zo besluit Alberdingk Thijm.

Overigens beperkt het volgen van telefoons zich niet tot wifi-tracking. Bij Bluetooth-tracking geeft de klant diens anonimiteit wel prijs, maar dat gebeurt met diens uitdrukkelijke toestemming. Dit kan alleen als een app van een bepaalde winkel(keten) op de smartphone wordt geïnstalleerd. Wie helemaal niet via wifi wil worden gevolgd, kan dit signaal ook uitzetten. Slechts weinig mensen nemen echter die moeite.