999 websites met valse spullen gesloten

DEN HAAG - De autoriteiten van negentien landen hebben 999 websites gesloten die vervalste artikelen te koop aanboden. De organisatie en coördinatie van de actie was in handen van Europol, het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie. Colombia was het enige land buiten Europa dat meewerkte aan de stopzetting van de websites met illegale koopwaar.