CPB: geen aparte privacyregels automobilist

De ANWB waarschuwde dinsdag dat steeds meer moderne auto's privacygevoelige data naar de autofabrikant sturen, zonder dat de bestuurder daarvan weet heeft. Het gaat om informatie zoals de laatste honderd bezochte parkeerplaatsen, routes en bestemmingen, maar ook informatie over rijgedrag en zelfs het gebruik van de veiligheidsgordel.

Of fabrikanten hiermee in overtreding zijn, kon de CPB-woordvoerster niet zeggen. "De wet vereist dat mensen goed geïnformeerd worden. Er moet toestemming gevraagd worden om data te mogen gebruiken en de consument moet precies weten welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden", aldus de zegsvrouw.

Volgens de ANWB weet driekwart van de Nederlandse automobilisten niet wat fabrikanten uitspoken met de dataverbinding met de auto. Behalve dat de privacy kan worden geschonden, vreest de ANWB ook dat de automobilist volledig afhankelijk wordt van de autodealer voor onderhoud en reparaties. De organisatie wil, samen met andere autoclubs in Europa, dat er aparte regelgeving komt om de privacy van automobilisten te beschermen.

Volgens Harald Bresser van de RAI, belangenorganisatie voor autofabrikanten, wordt het probleem groter gemaakt dan het is. "Natuurlijk verzamelen autofabrikanten gegevens. Maar zij zijn zich er terdege van bewust dat ze hier zeer zorgvuldig mee om moeten gaan." De oproep van de ANWB heeft volgens hem ook te maken met het beschermen van de eigen hulpdiensten. "Ze hebben een commercieel belang en zijn bang dat de Wegenwacht straks niet meer bij gegevens kan komen", zegt Bresser.

De Europese autobranchevereniging ACEA laat weten dat de industrie in september duidelijke afspraken heeft gemaakt over databeveiliging, waarbij het de keuze is van de klant of informatie wordt doorgegeven of niet. "Europese autofabrikanten nemen de kwestie zeer serieus en doen er alles aan om hun klanten te beschermen en het vertrouwen te behouden", aldus een woordvoerder. De organisatie zou het vreemd vinden als er aparte regelgeving voor autoproducenten komt. "Dit heb je voor geen enkele andere sector of product, zelfs niet voor smartphones of computers".