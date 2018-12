Apple patenteert paniekmodus

De modus lijkt bedoeld te zijn voor vervelende situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand in nood is, een ongeluk meemaakt of wordt beroofd. De gebruiker van de iPhone moet zelf van tevoren instellen welke vinger hij wil gebruiken om via de vingerafdrukscanner de paniekmodus te starten.

Binnen de paniekmodus worden persoonlijke gegevens afgeschermd. Ook is het mogelijk om foto's te maken van wat er gebeurt, en die door te sturen aan bijvoorbeeld de politie. Wie gewond is en de telefoon niet goed kan bedienen, kan via de microfoon vertellen wat er aan de hand is. De telefoon kan bepaalde apps direct openen als iemand met zijn 'paniekvinger' de telefoon ontgrendelt.

Apple staat erom bekend allerlei uiteenlopende patenten aan te vragen. De vindingen komen lang niet altijd daadwerkelijk terug in het ontwerp van nieuwe apparaten.