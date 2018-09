De GO 51 en GO 61 beschikken over Lifetime Wereldkaarten, Lifetime Flitsers en Lifetime Traffic. Daarmee beschikken nu alle TomTom GO-modellen over de Lifetime-diensten. De GO 51 en GO 61 hebben schermen van respectievelijk 5 en 6 inch en zijn vanaf nu verkrijgbaar.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik