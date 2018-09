WhatsApp schrapt blauwe linkjes

WhatsApp op de iPhone maakte van deze woorden snelle linkjes waarmee direct een afspraak in de agenda ingepland kon worden. Aangezien de gelinkte woorden nogal veel voorkomen in dagelijks gebruik van de Nederlandse taal, werd het voor veel gebruikers een beetje te opdringerig.

Na het uitvoeren van de update worden alleen nog specifieke data omgezet in blauwe linkjes. Algemenere woorden blijven gewoon zwart.

Ook nieuw na de update is ’quick reply’. Hierdoor kan vanaf de notificatiebalk die bovenin beeld verschijnt direct een antwoord getikt en verstuurd worden. Mensen met een Apple Watch kunnen hierdoor ook vanaf hun pols antwoorden met een voorgeprogrammeerd antwoord of via stemherkenning.