Blendle-app ook voor Android

Blendle verdwijnt woensdag weer uit de app-winkel. De initiatiefnemers willen eerst een kleine groep mensen de kans geven om het product te testen. In november wordt de Blendle-app voor Android officieel gelanceerd. Blendle was al beschikbaar in de App Store van Apple.

Blendle bestaat sinds april vorig jaar. Gebruikers kunnen op de site artikelen uit tientallen Nederlandse en buitenlandse kranten en tijdschriften lezen. Ze betalen per artikel, en hoeven dus niet een heel blad te kopen. The New York Times Company en de Duitse uitgever Axel Springer hebben enkele miljoenen in het project geïnvesteerd.