Arrestatie na cyberaanval op TalkTalk

BELFAST/LONDEN - Een vijftienjarige jongen is maandag in Noord-Ierland gearresteerd in verband met de cyberaanval op de Britse provider TalkTalk. Bij de aanval zouden 21 oktober mogelijk gegevens van vier miljoen klanten zijn gestolen. Vrijdag is bij de onderneming om losgeld gevraagd in ruil voor de gestolen data.