Amazon verrast met winst

Amazon zette een nettowinst in de boeken van 79 miljoen dollar, waar een jaar eerder een verlies van 437 miljoen dollar werd geleden. De omzet steeg met 25 procent tot 25,4 miljard dollar. De clouddivisie, Amazon Web Services, was goed voor een omzet van 2,1 miljard dollar. Dat is 78 procent meer dan een jaar eerder.

Het bedrijf bracht onder meer vier tablets en een reeks tv's op de markt. Op basis van de eerste verkoopresultaten rekent Amazon op een succesvolle kerstperiode. Bestuursvoorzitter Jeff Bezos voorspelde voor het vierde kwartaal een omzet van 33,5 à 36,8 miljard dollar