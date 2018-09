Brabanders schelden het meest op Twitter

Met 19.000 verschijningen in 46.688 tweets met een scheldwoord in september was 'kut' veruit het populairste scheldwoord. Ook 'lul' en '(god)verdomme' doen het goed op Twitter, maar er zijn regionale verschillen.

In Den Haag wordt 'tering' veel gebruikt, in Utrecht is 'flikker' populair. De bevindingen verbazen taaladviseur Lydeke Roos van Onze Taal niet. "Het taalgebruik op Twitter komt redelijk overeen met onze spreektaal, dus het is niet zo gek dat er zoveel in tweets gescholden wordt."