Verkoopaantallen Apple Watch compleet mysterie

Apple zelf houdt de kaken stijf op elkaar. Ook onlangs, toen directeur Tim Cook tijdens een evenement van The Wall Street Journal ernaar gevraagd werd, liet hij weten hier geen mededelingen over te doen. Die informatie zou concurrentiegevoelig zijn, zo legde hij uit.

Uit de rondgang van Fortune kwamen dus nogal wat verschillende schattingen. Het gemiddelde staat op 3,95 miljoen exemplaren sinds de lancering in april.

Op 27 oktober presenteert Apple zijn nieuwste kwartaalcijfers. Het is nog niet bekend of het bedrijf dan al bereid is om meer details bekend te maken over de verkopen.