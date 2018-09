Pc voor in je broekzak

Het energiezuinige en stille apparaat heeft de afmetingen van een smartphone en weegt minder dan de iPhone 6. Je moet hem wel op een pc- of tv-monitor of beamer aansluiten wil je er iets mee kunnen doen. Ook werkt hij alleen op het stroomnet. Anders dan een mediaspeler draait hij op Windows 10. De pc heeft een flash geheugen van 32 GB dat uitbreidbaar is met een Micro SD kaart.

Via de USB-poorten zijn een USB-stick en externe harde schijf aan te sluiten. Omdat een ventilator ontbreekt, is hij stil en energiezuinig. De Sirius B komt begin januari in de winkel voor 185 euro. Vanaf 28 oktober is hij verkrijgbaar via het crowdfundingsplatform Indiegogo.