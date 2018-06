Cadeaukaart Google Play naar Nederland

Google heeft de beschikbaarheid van de kaarten in ons land nog niet officieel bekendgemaakt, maar Nederland staat in het rijtje van de landen waar ze beschikbaar zijn. De cadeaubonnen kunnen gekocht worden in de waarden €15, €25 en €50. Het is nog niet bekend bij welke winkels ze verkrijgbaar zijn.

Concurrent Apple maakt al geruime tijd gebruik van cadeaukaarten om apps en andere content aan te schaffen in de App Store of iTunes Store. Deze iTuneskaarten zijn onder andere verkrijgbaar bij AH en Hema.

Gebruikers van Google Play die geen creditcard wensten te gebruiken, konden al wel cadeaukaarten gebruiken die in het buitenland waren gekocht. Online wordt volop in deze kaarten gehandeld.