Amerika niet blij met EU-databesluit

Het Witte Huis zei in een reactie dat de Amerikaanse regering bezorgd is over de economische consequenties. Het Amerikaanse ministerie van Handel toonde zich "zwaar teleurgesteld" over de beslissing die een "grote onzekerheid" veroorzaakt voor bedrijven en consumenten in de VS en Europa. De beslissing van het hof heeft betrekking op zo'n 4000 bedrijven die data naar de VS sturen.

De zaak was aangespannen door de Oostenrijkse student Maximillian Schrems, die sinds 2008 een account op Facebook heeft. Hij was naar de rechter gestapt na de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden dat Amerikaanse geheime diensten op grote schaal het internet 'afluisteren'. Facebook staat geregistreerd in Ierland, maar de gegevens van gebruikers staan op servers in de Verenigde Staten.

Volgens de rechters in Luxemburg had de Amerikaanse overheid toegang tot zulke persoonlijke informatie, terwijl dat niet nodig is voor de nationale veiligheid. Dat is in strijd met privacy. Bovendien konden gebruikers niet naar de rechter stappen om er iets tegen te doen, terwijl dat een grondrecht is.

Schrems was eerst naar de Ierse privacywaakhond gestapt. Die zei niets te kunnen doen, omdat de VS als veilige haven gelden. Schrems ging daarom naar het hooggerechtshof in Dublin, dat het Europees Hof om advies vroeg. Volgens de Europese rechters betekent de status 'veilige haven' nooit dat de toezichthouders geen toezicht mogen houden.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zegde toe snel met richtlijnen te komen voor de nationale autoriteiten zoals het Nederlandse College bescherming persoonsgegevens over hoe om te gaan met deze uitspraak. "Burgers verwachten waarborgen en bedrijven hebben rechtszekerheid nodig."