Sydney in regen voor iPhone 6S

Om 8.00 uur lokale tijd (middernacht Nederlandse tijd) heeft de Apple Store zijn deuren geopend voor de liefhebbers die in de regen stonden te wachten. De eersten in de rij zijn echter geen fanatieke gebruikers, weet ZDnet te melden. "Ik heb zelf geen producten van Apple", vertelt Lindsay Handmer die vooraan staat om de telefoons voor een veiling voor het goede doel te bemachtigen.

Achter Handmer stonden twee Amerikanen die speciaal voor de telefoon naar Australië waren gevlogen. "We gaan hem stuk maken, we gaan een valtest doen", vertelt het duo dat de test wil doen voor hun YouTube-kanaal. Ook de derde in de rij was een opvallende verschijning. Lucy Kelly was virtueel aanwezig door haar robot in de rij te laten staan, waarmee ze live was verbonden. De robot is in staat de aankoop zelf mee te nemen.

Met zijn nog vroegere tijdzone was de iPhone in Nieuw-Zeeland als allereerste te verkrijgen. Er zijn geen Apple Stores in het land, maar liefhebbers konden terecht bij telefoonwinkels, zoals die van Vodafone.