Digi-afkickkamp voor Koreaanse kinderen

Voor de kinderen is een netwerk van afkickkampen opgezet, vaak in afgelegen gebieden, ver weg van de gedigitaliseerde wereld. De kinderen gaan twaalf dagen naar het kamp, waar ze hun smartphone in een kluis moeten leggen en weer sociale vaardigheden aangeleerd krijgen, meldt de Australische zender ABC. Daarnaast krijgen ze intensieve therapie om de oorzaken van hun verslaving te achterhalen, zoals familieconflicten of persoonlijke problemen.

Volgens Zuid-Koreaanse wetenschappers is er bewijs dat teveel beeldschermtijd de ontwikkeling van de hersenen beschadigt.