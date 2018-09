Amazon komt met tablet van 45 euro

De tablet moet nog voor de feestdagen dit jaar in de verkoop gaan. Het apparaat krijgt een scherm van 6 inch, maar verder is er nog weinig bekend over specificaties.

De huidige tablets van Amazon zijn minstens twee keer zo duur. De Kindle Fire van 6 inch kost in de Verenigde Staten 100 dollar (90 euro) en de goedkoopste e-reader kost 79 dollar (70 euro).