'Xiaomi gaat laptops maken'

Het zou gaan om een 15 inch grote luxe laptop die de concurrentie aan moet gaan met de MacBook Air, maar dan de helft van de prijs moet gaan kosten. Xiaomi zou in gesprek zijn met Samsung voor het aanleveren van geheugen en schermen.

Volgens het Taiwanese DigiTimes zou Xiaomi ervoor kiezen om niet Windows, maar Linux op de laptops te leveren. Dat zou erop kunnen wijzen dat het een eigen versie van het besturingssysteem wil maken dat gebaseerd is op zijn eigen variant op Android.

Xiaomi is vanuit het niets in slechts enkele jaren één van de grootste telefoonfabrikanten ter wereld geworden. Het bedrijf levert kwalitatief goede telefoons voor vrij lage prijzen, al is het nog niet buiten Azië actief. Daar komt wel binnenkort verandering in, zo meldt het bedrijf.