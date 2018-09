Amazon grijpt in bij hardwaredivisie

Amazon wil zelf niet op het bericht reageren. Ontslagen werknemers wordt gevraagd een geheimhoudingsverklaring te tekenen in ruil voor een afkoopsom. Het is dan ook niet duidelijk hoeveel ontslagen er onder de 3000 werknemers zijn gevallen.

Hoewel Amazon plannen had voor een uitgeklede versie van zijn Fire telefoon - zonder 3D-scherm en features als gezichtsherkenningscamera’s - zou het bedrijf zijn planning voor de ontwikkeling van smartphones nu voor onbepaalde tijd in de ijskast hebben gezet.

Ook andere projecten zouden flink zijn terug geschaald of zelfs zijn stopgezet, zoals een slimme stylus, codenaam Nitro, die krabbels van een gebruiker omzet naar een digitaal boodschappenlijstje, een apparaat met de naam Shimmer waarmee beelden op muren en andere oppervlakten geprojecteerd kunnen worden en een 14-inch tablet die intern de naam Project Cairo draagt.

De succesvolle Kindle apparaten blijft Lab126 wel door ontwikkelen. Ontwikkelaars hopen een batterij te ontwikkelen voor de e-reader die twee jaar meegaat op één enkele laadbeurt. Nu gaat de batterij zo’n 6 weken tot twee maanden mee.

Een aantal ontwikkelaars zegt er wel van te balen dat de hardware-ontwikkeling van het bedrijf zo sterk gefocust is op het doel om klanten zo veel mogelijk te laten kopen bij Amazon. Afgelopen juli lanceerde Amazon speciale buttons die klanten op producten, zoals luiers en wasmiddel, kunnen bevestigen om zo met één druk een nieuwe voorraad te bestellen. Ook wordt nog gewerkt aan een high-end computer voor in de keuken, codenaam Kabinet, die werkt als hub voor slimme apparatuur en stemcommando’s begrijpt voor taken zoals het bestellen van goederen bij Amazon.

Hoewel Amazon geen cijfers over zijn hardware-activiteiten vrijgeeft, zeggen ingewijden dat het grootste deel van de verkopen voor rekening komen van de goedkopere versies van zijn e-readers en tablets. De prijzen van de Kindle lopen uiteen van $79 tot $289 en zijn Fire Tablets van $99 tot $544.