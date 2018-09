'Tech-hoofd Ashley Madison hackte concurrent'

In 2012 mailde de toenmalige Chief Technology Officer van het bedrijf, Raja Bhatia, naar directeur Noel Biderman dat hij zichzelf toegang had verschaft tot de database van een concurrerende seksdatingdienst. Destijds wilde online magazine Nerve.com een eigen dienst opzetten en Bhatia wilde eens zien of deze wel veilig was.

"Ze hebben echt belabberd werk geleverd in het bouwen van hun platform. Ik heb hun totale gebruikersdatabase," aldus de CTO in een mail. "Ik kan ook niet-betalende klanten veranderen in betalende klanten en nep-berichten versturen."

Opmerkelijk is dat Nerve het moederbedrijf van Ashley Madison eerder had benaderd voor een samenwerking.