Google lanceert eigen router

De belangrijkste feature van het apparaat is dat het simpel in gebruik is. De complete installatie en besturing ervan gaat via een iOS- of Android-app. Hierin is te zien welke apparaten met de OnHub zijn verbonden en wat voor netwerksnelheden ze behalen. Hij is ontworpen in samenwerking met netwerkbedrijf TP-Link.

Daarnaast ziet de router er een stuk gelikter uit dan de meeste apparaten in deze productcategorie. De OnHub is een verticale cylinder die wat wegheeft van een vaas. Onder het oppervlak zitten 13 antennes. De router ondersteunt de 802.11a/b/g/n/ac-wifistandaarden en kan op de 2,4GHz- en de 5GHz-banden actief zijn. Er kunnen in totaal 128 apparaten op de OnHub aangesloten worden.

De router is vanaf 31 augustus in de Verenigde Staten te koop en kost daar $200 (ongeveer €180). Volgens tijdschrift Wired werkt Google ook aan een andere router in samenwerking met Asus. Of en wanneer deze apparaten ook in Nederland te koop zullen zijn, is nog niet bekend.