'China leest mails Witte Huis mee'

De praktijken zouden zeker sinds april 2010 aan de gang zijn en nog steeds spelen. Van welke officials de privémail is gehackt, is niet bekendgemaakt. De gegevens van hun officiële regeringsaccounts zouden niet in handen van de Chinese spionnen zijn gevallen. Die zijn volgens de bron stukken beter beveiligd.

Door de privémail te hacken, zouden de Chinezen geprobeerd hebben om zogenoemde malware op regeringscomputers te installeren. Daarmee kunnen zij de computersystemen verstoren.