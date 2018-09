T-Mobile past mms-dienst aan om Stagefright

Stagefright is het multimediaframework van het mobiele besturingsysteem Android. Vorige week meldden onderzoekers dat hackers onder andere misbruik kunnen maken van het lek door iemand een mms-bericht met een video te sturen. Zij kunnen dan toegang krijgen tot de smartphone van de gebruiker zonder dat hij of zij de mms hoeft te openen.

T-Mobile heeft nu maatregelen genomen om consumenten te beschermen tegen het lek. Zo worden mms-berichten niet meer rechtstreeks naar klanten verstuurd, maar krijgen zij een sms waarmee ze de mms kunnen bekijken via een webpagina. Ook is de bewaartermijn van mms-berichten verlaagd naar drie dagen. "Als je een mms downloadt, loopt je helaas nog steeds risico op besmetting", waarschuwt het bedrijf.

Updates

Klanten die geen Android-toestel hebben, zullen eveneens merken dat de mms-dienst anders werkt. Hoelang dat duurt, is nog niet bekend. "We weten op dit moment nog niet wanneer we terug kunnen naar de oude situatie", valt te lezen op de site van T-Mobile. "Dit hangt ook af van wanneer Google en de toestelfabrikanten een software-update beschikbaar hebben."

Diverse fabrikanten van Android-smartphones hebben al laten weten dat ze het Stagefright-lek zo snel mogelijk willen dichten met patches. Twee grote spelers, Samsung en LG, besloten naar aanleiding van de kwetsbaarheid om maandelijks beveiligingsupdates uit te gaan rollen.