Trump bezit 3643 websites

CNN heeft een overzicht gemaakt van alle url's. Trump heeft die waarschijnlijk laten registreren om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan. Een site, TrumpEmpire.com, was in juni geregistreerd, enkele maanden voor de presidentsverkiezingen. De vorige eigenaar was een Mexicaan, maar hij had de registratie laten verlopen en raakte de url daardoor kwijt. ''Wat heb ik gedaan? Hij is gemeen, hij mishandelt mensen en nu heeft hij een imperium'', aldus de man.

Ondanks alle url's heeft Trump feitelijk maar vijftig unieke websites. Ongeveer vierhonderd verwijzen door naar die websites.