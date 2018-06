Maker 'goedkoopste smartphone' opgepakt

Mohit Goel werd opgepakt nadat een van de distributeurs van de telefoon had gezegd dat hij de mobieltjes niet geleverd kreeg, terwijl hij er wel voor had betaald. De Freedom 251-telefoon ging een jaar geleden in India voor een prijs van 251 roepies in de verkoop. Dat is omgerekend 3,5 euro.

Directeur Mohit Goel zal zich voor de rechter moeten verantwoorden, meldt de BBC. Volgens de politie zijn meer klachten binnengekomen over niet-geleverde telefoons.