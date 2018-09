Nieuwe smartphone LG heeft grote batterij

De LG X power2 maakt deel uit van een hele lijn waarin functies zijn verwerkt die normaal alleen bij premium snmartphones zijn te vinden. De LG X power2 heeft bijvoorbeeld een 4,500mAh batterij, die het een heel weekend zou moeten volhouden, zonder dat het toestel moet worden opgeladen.

Volledig opgeladen kan het toestel vijftien uur lang achter elkaar video’s tonen, veertien uur lang navigatie-informatie geven en kan er zo’n achttien uur mee worden gesurft op het web, belooft LG.

Snel opladen

Daarbij kan het toestel zich weer snel opladen. Na een uurtje aan de oplader is de batterij alweer voor vijftig procent opgeladen.

Verder heeft de smartphone een 5.5-inch HD In-cell Touch scherm. Het scherm moet ook in sterk zonlicht goed te bekijken zijn. Daarnaast heeft het toestel een 5MP groothoek camera boven het scherm, waardoor gebruikers zonder een selfiestick selfies en wefies met acht mensen kunnen maken. De 13MP camera aan de achterkant is voorzien van een Zero Shutter Lag, waardoor op het moment dat op de knop wordt gedrukt ook daadwerkelijk de foto wordt genomen.

De LG X power2 wordt vanaf begin maart geleverd in Latijns-Amerika, waarna belangrijke markten in de Verenigde Staten, Azië, Europa en andere regio’s volgen. Hoeveel het toestel moet gaan kosten, wordt later bekendgemaakt. LG zal de nieuwe smartphone tonen op het Mobile World Congress 2017 in Barcelona, dat over een paar dagen begint.