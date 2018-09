Wachtrijen vermijden met Google

In een grafiek toont Google per uur aan hoe druk het is. De gegevens zijn niet real-time, maar vormen een schatting gebaseerd op eerdere activiteiten. Het is dus een indicatie en deze kan verschillen van de werkelijkheid. Google geeft dus geen garantie dat je echt niet in de rij hoeft te staan.

De feature is volgens Google beschikbaar voor miljoenen plaatsen en bedrijven wereldwijd.