Microsoft gaat strijd aan met wraakporno

Het lijkt een groeiende trend te zijn waarbij naakt- of seksfoto's van voornamelijk vrouwen online worden gezet, zonder dat de dames in kwestie hiervoor toestemming hebben gegeven. Vaak gaat het om een actie van een voormalig geliefde die de beelden gemaakt heeft toen er nog sprake van een relatie was.

Microsoft heeft een formulier online gezet waarmee gebruikers wraakporno kunnen aangeven. Hierbij moet het webadres van de video of foto worden opgegeven en waar deze is opgedoken. Het formulier is volgens het bedrijf gemaakt om snel ingevuld te kunnen worden.

Als de beelden op een site of dienst staan die door Microsoft beheerd wordt, zoals OneDrive of Xbox Live, dan verwijdert het bedrijf ze ook meteen.