VS onderzoeken 'pistooldrone'

Volgens de luchtvaartorganisatie FAA wordt onderzocht of de achttienjarige maker van de 'pistooldrone' uit het plaatsje Clinton (Connecticut) regels heeft overtreden door roekeloos of gevaarlijk om te gaan met een modelvliegtuig. Volgens de vader van de jongen had zijn zoon het apparaat samen met een professor van zijn universiteit in elkaar gezet.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik