Topjurist Yahoo weg na hackschandaal

Hackers hebben in de afgelopen jaren tot drie keer toe veel gegevens van gebruikers gestolen. In 2013 vielen de data van meer dan een miljard mensen in verkeerde handen. Een jaar later gebeurde dat met de gegevens van 500 miljoen gebruikers. En vorig jaar kwam een hack uit 2012 aan het licht, waarbij het ging om 200 miljoen accounts.

De aanval uit 2014 werd gepleegd door hackers die door een staat werden gesteund, zegt Yahoo. Het is niet bekend om welk land het gaat. Dat incident werd volgens Yahoo ,,niet goed onderzocht en geanalyseerd en het bedrijf kreeg geen goed advies over de risico's''.

Vanwege de diefstallen ziet topvrouw Marissa Mayer af van haar jaarlijkse bonus en optiepakket. Het geld wordt verdeeld onder ,,het hardwerkende personeel van ons bedrijf'', aldus Mayer.