Britse Uber-chauffeur moet taal machtig zijn

Transport for Londen, een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het verkeer en vervoer in en om Londen, kondigde in augustus een aantal nieuwe regels aan. Een van de maatregelen was een taaleis. Uber vond dat echter te ver gaan. Het bedrijf stelde dat de maatregel funest zou zijn voor 33.000 bestuurders, wat neerkomt op 28 procent van het totaal aantal chauffeurs met een vergunning.

De rechter ging niet mee in het bezwaar van Uber en oordeelde dat chauffeurs zich meer dan alleen verstaanbaar moeten kunnen maken voor klanten. Daarbij werd onder meer gewezen op veiligheid, zoals het handelen bij een medische noodsituatie.

Naar verwachting gaat Uber tegen de uitspraak in beroep.