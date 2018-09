Apple geeft 30 dagen gratis cloud aan Grieken

De gebruikers die eigenlijk voor verlenging van hun abonnement moeten betalen zijn per e-mail op de hoogte gesteld, zo heeft Mashable gelezen op de Griekse blog iPhoneHellas. "Om een onderbreking in de iCloud-service tijdens de huidige fiscale crisis te voorkomen en ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot jouw inhoud, hebben we jouw iCloud-opslagplan gratis verlengd met een extra dertig dagen", zo staat er in de e-mail. "We zullen niet proberen geld te innen voor jouw plan tot dertig dagen na de eigenlijke verlengingsdatum."

Apple waarschuwt wel dat het feest na dertig dagen voorbij is: "Mochten we je plan niet kunnen verlengen, moet je misschien de opslagruimte die je gebruikt in de iCloud verkleinen."

Er kan geen geld meer worden overgemaakt naar het buitenland. Voor meer capaciteit in de cloud moet echter worden betaald aan Apple, een buitenlandse onderneming. Die betalingen lukken dus niet meer en Grieken hebben daardoor geen toegang meer tot hun gegevens.