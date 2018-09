NN waarschuwt voor phishingmails

Het bedrijf zegt in een verklaring op de website dat klanten uit moeten kijken. ,,Bij Phishing heeft een crimineel het doel uw persoonlijke gegevens te achterhalen. In de e-mail wordt gevraagd om door te klikken naar een (nep) website of om een document te openen. Voorkom schade en verwijder deze (zogeheten phishing) mails direct, ook uit de prullenbak van uw computer. Klik dus géén links aan en open ook geen bijlagen."

NN heeft een advies als mensen toch op de link hebben geklikt. ,,Het is in dat geval verstandig om uw wachtwoord te resetten. Kies bij het inloggen voor 'Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?' en vraag via 'Wachtwoord vergeten' een nieuw wachtwoord op."