Netflix al snel dominant in Australië

Dat is ruim tien keer zoveel als het aantal abonnees van de naaste concurrent, Presto, waar 97.000 mensen gebruik van maken. Stan heeft 91.000 abonnees, Quickflix 43.000 en Foxtel Play 40.000. Netflix ging in maart van start in Australië.

Toch is de strijd volgens Roy Morgan Research nog niet helemaal gestreden, omdat veel mensen Netflix nog op proef hebben. Bovendien hebben miljoenen Australiërs abonnementen op andere diensten van Foxtel en zouden ze daardoor gemakkelijk Foxtel Play erbij kunnen nemen.