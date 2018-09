Ex-Nokia-baas Stephen Elop weg bij Microsoft

De drie kernteams zijn Windows and Devices, Cloud and Enterprise en Applications and Services. De eerste hiervan is een samvoeging van de Windows-groep en de Devices-groep, waardoor de software beter kan worden afgestemd op de hardware die Microsoft produceert. Hieronder vallen de Surface-tablets en Lumia-telefoons maar ook de Xbox en sindskort de HoloLens-bril. Elop was hoofd van de hardwaregroep, maar ruimt nu het veld voor Windows-baas Terry Myerson, die Windows and Devices zal leiden.

Cloud and Enterprise is, zoals de naam al verklapt, het nieuwe thuis voor de cloud computing-tak en sectie voor zakelijke relaties. Deze divisie wordt geleid door Scott Guthrie. Tenslotte wordt het onderdeel verantwoordelijk voor apps en online diensten geleid door Qi Lu.

Naast Elop vertrekken ook andere topmensen. Kirill Tatarinov, veteraan Eric Rudder en Mark Penne hebben ook besloten het bedrijf te verlaten.