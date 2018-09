Antwerpen gebruikt telefoonsignaal voor volgen mensenmassa's

Het doel is om te zien hoeveel mensen gemiddeld samenkomen, bijvoorbeeld tijdens evenementen, en hoe zij zich door de stad bewegen. Bij een groot evenement kan daardoor gezien worden wat de drukste punten zijn, waarna in de toekomst hiermee rekening kan worden gehouden. De burgemeester verwijst in een bericht met de Gazet van Antwerpen naar de koopjesparade in 2014, toen de stad helemaal dichtslibde met auto's.

Het project krijgt de naam City of Things mee. De initiatiefnemers benadrukken verder dat alle verzamelde data anoniem is. "Er wordt niemand individueel gevolgd, we kennen de mensen ook niet achter die signalen", aldus Davor Meersman, hoofd van City of Things, tegenover de Belgische krant.