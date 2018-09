Sociaal netwerk Path in Koreaanse handen

Overigens is niet het hele bedrijf achter Path overgenomen, alleen het sociale netwerk en de bijbehorende chatapp. De rest van het bedrijf blijft actief met de Kong-selfieapp. Het is niet bekend hoeveel Daum Kakao heeft betaald voor Path.

De meeste actieve gebruikers van het sociale netwerk bevinden zich in Indonesië. De nieuwe eigenaar hoopt de populariteit van het netwerk in Azië te kunnen uitbreiden. Dat zouden de ontwikkelaars niet zelf gekund hebben en daarom is Path verkocht, zo stelt oprichter Dave Morin in een blog.