Grooveshark staat weer online

De kloon van Grooveshark wordt gehost op Grooveshark.io en biedt bezoekers de mogelijkheid muziek te streamen en te downloaden, inclusief de vele auteursrechtelijk beschermde bestanden waardoor de originele site in de problemen kwam.

De maker van de kloonsite zegt begonnen te zijn met het maken van een back-up van de site nadat hij het vermoeden kreeg dat de site de stekker er uit zou trekken. Hij beweert een back-up te hebben van zo’n 90 procent van het materiaal. Teven heeft hij een team ontwikkelaars om zich heen verzameld waarmee hij alle features van Grooveshark, zoals het maken van afspeellijsten, terug online wil zetten.

Vorige week maakte Grooveshark bekend dat de dienst per direct uit de lucht was. Op de website laat het team achter Grooveshark weten dat de service jarenlang heeft gedraaid zonder deals met platenlabels. "Dat was fout. We bieden daar onze excuses voor aan."