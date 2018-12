Scholier leert 'levensecht' over oorlogsrecht

In de game komen spelers terecht in conflictsituaties, zoals aanvallen op hulpverleners. Zij kruipen in de huid van een militair of strijder. Terwijl zij schoten om zich heen horen moeten de leerlingen belangrijke inschattingen maken die van levensbelang kunnen zijn. Het humanitaire oorlogsrecht is een verzameling van regels die de schadelijke gevolgen van gewapende conflicten probeert te beperken.

Het spel wordt momenteel nog getest om te zien welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Als het helemaal klaar is, wordt het beschikbaar gesteld als vast onderdeel van van de lessen die Rode Kruis-vrijwilligers geven. Het spel is te spelen via de smartphone in combinatie met een VR-bril. Het zal onderdeel gaan uitmaken van een lespakket voor het MBO.

Vrijdag wordt het spel voor het eerst getest tijdens een jubileumcongres, dat gehouden wordt wegens het 150-jarige bestaan van Rode Kruis Nederland.