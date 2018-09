Comcast trekt stekker uit kabelfusie

De kansen op een overname van TWC lijken echter allesbehalve verkeken. Volgens ingewijden heeft inmiddels branchegenoot Charter Communications zich bij het bedrijf gemeld om te praten over een eventuele fusie. Er zouden nog geen gesprekken op topniveau zijn gevoerd, wel zijn al banken benaderd voor financiering.

Grootaandeelhouder van Charter is Liberty Media, het mediaconcern van miljardair John Malone. De internationale tak van zijn zakenimperium, Liberty Global, is eigenaar van onder meer de Nederlandse kabelmaatschappij Ziggo.

Ontsnappingsmogelijkheid

Charter toonde al eerder interesse in TWC, maar het was Comcast dat veertien maanden geleden een bod uitbracht van 45,2 miljard dollar (41,8 miljard euro) op zijn branchegenoot. Het plan zoals Comcast en TWC hadden gepresenteerd, paste echter niet in het straatje van de Amerikaanse toezichthouder.

,,Tijd om door te gaan", aldus een verklaring van Comcast. De grootste kabelmaatschappij van de Verenigde Staten benadrukte daarbij dat binnen de plannen een ontsnappingsmogelijkheid was ingebouwd, mochten de Amerikaanse autoriteiten dwarsliggen.

Het fusiebedrijf zou goed zijn geweest voor bijna driekwart van de kabelindustrie in de VS met circa 30 miljoen klanten. Het is overigens niet voor het eerst dat Comcast een overnamebod op een bedrijf intrekt. In 2004 trok de kabelmaatschappij al eens een bod op amusementsconcern Walt Disney in.