De Telegraaf lanceert Apple Watch app

Met de app hebben gebruikers nóg sneller toegang tot het nieuws van De Telegraaf. In geval van breaking news ontvangen gebruikers een alert en kan het artikel met een eenvoudige polsbeweging geopend worden. De app biedt verder een overzicht van het laatste nieuws en een koppeling met de iPhone. Zo kan men een artikel vanaf Apple Watch direct openen op de iPhone of opslaan om later te lezen.

"In onze ontwikkeling van krant naar 24/7-nieuwsmerk beweegt De Telegraaf naar plekken waar de consument ons verwacht. De Apple Watch is daar het beste voorbeeld van. Het is een nieuw en innovatief platform waar wij met relevante alerts de consument nog beter van dienst kunnen zijn in de nieuwsbeleving", aldus adjunct-hoofdredacteur Jan-Kees Emmer.

Patrick Loppé, Manager Mobile bij TMG: "Met de app doen we eerste ervaringen op met het nieuwe platform. Met Apple Watch zitten we letterlijk en figuurlijk nog dichter op de huid van onze bezoekers. Die unieke plek biedt nieuwe mogelijkheden onder andere op het gebied van personalisering van ons nieuws."

De Telegraaf app is gratis te downloaden in de App Store.