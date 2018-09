Nieuwe code TU moet supercomputer trotseren

Rond 2025 worden de eerste 'quantumcomputers' verwacht. Die machines hebben zo'n „brute rekenkracht”, zoals de TU het omschrijft, dat de huidige versleutelingstechnieken een lachertje voor ze zullen zijn. Waar het nu nog in theorie honderd jaar duurt om bepaalde codes te kraken, zal dat voor een quantumcomputer een kwestie van dagen of zelfs uren zijn.

Om data ook in de toekomst te kunnen beschermen, bijvoorbeeld tegen spionage, is dus onderzoek nodig. Het consortium onder leiding van de TU/e krijgt daarvoor 3,9 miljoen euro van de Europese Unie. Want 2025 lijkt misschien ver weg, maar volgens hoogleraar cryptologie Tanja Lange zou het best kunnen dat de nieuwe techniek alsnog te laat komt.