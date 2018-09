'EUV-order fantastisch nieuws voor ASML'

Versteeg gaat er vanuit dat Intel de koper is, hoewel ASML daar zelf niks over wil zeggen. ,,Ik kan geen andere partij bedenken die zo'n order kan financieren'', zei hij. Nog belangrijker dan de omvang van de order in euro's is volgens de marktvorser dat een grote marktpartij hiermee vertrouwen uitspreekt in EUV. ASML staat bij Theodoor Gilissen op 'aanbevolen'.

Rabobank verhoogde op basis van de order zijn advies voor ASML naar buy van hold en schroefde het koersdoel op tot 110 euro. Het koersdoel is gebaseerd op de berekening van de vrije kasstroom en een omzet van 10,2 miljard euro in 2020, aldus de bank.

EUV

De belangrijkste aanjager van de koers van ASML is volgens Rabo EUV ,,en de order van een Amerikaanse klant bevestigt dat de overstap naar die technologie op gang komt''. De bank verwacht dat ASML EUV in ieder geval de komende tien jaar gaat uitmelken. Het bedrijf blijft in de ogen van Rabo de komende drie tot vijf jaar een ,,sterk groeiverhaal''. De volgende grote evolutie is de chipindustrie laten groeien van de 'handset'-markt van 2 miljard producten naar de wereld van 'Internet of Things' van meer dan 10 miljard apparaten.

Analist Robin van den Broek ING schrijft dat de ,,bulk order'', die ook volgens hem van Intel afkomstig moet zijn, de weg opent voor meer grootschalige bestellingen. De druk op andere fabrikanten om EUV-machines te bestellen neemt volgens hem flink toe, omdat de productiecapaciteit van ASML voorlopig beperkt zal zijn. Dat compenseert ruimschoots een eventuele fikse korting waarmee ASML de machines verkoopt, aldus de marktvorser

ASML koerste om 10.14 uur 7,7 procent hoger op 98,67 euro, na eerder kortstondig boven de 100 euro te zijn uitgekomen. Het was daarmee de sterkste stijger in de licht positieve AEX.