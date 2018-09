Review: Withings Smart Body Analyzer WS-50

Vormgeving

De digitale weegschaal heeft een strak, modern uiterlijk. Veel valt er niet over te zeggen. Het is een glanzend zwart vierkant op pootjes met aan de bovenzijde een schermpje waar de metingen op afgelezen kunnen worden. Verder bevindt zich aan de achterzijde een knop om het apparaat te koppelen aan smartphone of tablet.Installatie

Het installeren van de weegschaal verloopt grotendeels via de Health Mate app. Gebruikers moeten bluetooth ingeschakeld hebben op hun smartphone en vervolgens de

de verbindingsknop aan de achterzijde van de weegschaal twee seconden ingedrukt houden. Als beide apparaten gekoppeld zijn, moeten simpelweg de instructies in de app opgevolgd worden. Zorg dat de weegschaal op een vlakke ondergrond staat. Ook is het belangrijk voor een nauwkeurige meting dat de voeten in het midden van hun vlak staan. Overigens verschijnen er pijlen in beeld die wijzen naar de juiste positie als je niet goed in balans staat. Het apparaat draait op vier AAA batterijen. Na een maand elke dag een meting te hebben gedaan, bedroeg het batterijpercentage nog 88 procent.Het meten

Wanneer je goed gepositioneerd bent op de schaal, verschijnt allereerst je gewicht in beeld, gevolgd door vetpercentage, hartslag, regenvoorspelling, co²-waarde plus temperatuur en het aantal stappen dat je de dag ervoor hebt gezet. De regenvoorspelling is niet echt accuraat, want de paraplu verschijnt op bewolkte dagen standaard in beeld, ook als er geen druppel valt. Alle gegevens komen automatisch in de app terecht. Dit gebeurt via bluetooth of wifi. Meestal verschijnen de gegevens direct in de app, soms duurt het wat langer.

De weegschaal kan door meerdere personen in huis gebruikt worden. Het apparaat herkent de gebruiker automatisch. De naam verschijnt in de linker bovenhoek. De herkenning gebeurt op basis van gewicht. Wanneer je dus na een meting opeens flink ben aangekomen of afgevallen, herkent het apparaat je de volgende keer niet. In de app krijg je dan de melding van een niet-geidentificeerde meting. Deze dien je aan de juiste persoon toe te wijzen, waarna het apparaat je de volgende keer wel weer herkent. Het aanmaken van een nieuwe gebruiker gaat via de app.De app

Gebruikers kunnen in de app zowel hun streefgewicht aangeven als aangeven in welk tempo ze dat doel willen halen. Bijvoorbeeld een halve kilo per week. In het dashboard wordt vervolgens elke dag aangegeven hoe ver je nog van de doelstelling verwijderd bent. De app is niet heel intuitief.

Het logo van de Health Mate app bestaat uit een klavertje vier. Elk afzonderlijk blad staat voor een bepaald onderdeel: gewicht, activiteit, slaap en hart. Door op een van de onderdelen te klikken kom je terecht bij extra widgets..Zo kun je je gewicht niet alleen volgen via de digitale weegschaal, maar ook door je streefgewicht in te vullen en door je calorie-inname te volgen via de calorieteller app MyFitnesspal. Het volgen van de activiteit kan via een stappenteller of via de RunKeeper app. Helaas ondersteunt Withings naast de eigen stappenteller, alleen de armband van BodyFit. Wel kan de app gekoppeld worden met RunKeeper. Deze app waarmee de dagelijkse activiteit te volg is kan op zijn beurt wel gekoppeld worden aan meerdere activiteitentrackers waaronder bijvoorbeeld de Fitbit Surge. Hierdoor komen de gegevens via een omweg toch in de Withings App terecht. Om de gezondheid van je hart te volgen is gebruik van de digitale bloeddrukmeter verplicht. Het volgen van de slaap kan via de eerder genoemde BodyMedia armband, via de eigen Pulse armband of via het Withings Aura slaapsysteem.

De grootte van het kleurvlak geeft aan in hoeverre de gezonde doelstellingen worden gehaald. Wanneer je op het onderdeel klikt verschijnt er ook een percentage in beeld. Na een maand gebruik van Aura, bloeddrukmeter en weegschaal, geeft het tabje slaap een waarde aan van 62 procent. Met 83 procent ben ik wel aardig op weg om mijn streefgewicht te halen. Het percentage bij het tabje activiteit, 43 procent, mag wel wat omhoog. Over mijn hartslag en bloeddruk hoef ik me geen zorgen te maken.Conclusie

Voor mensen die slechts af en toe op de weegschaal staan om hun gewicht te meten is de smart body analyzer (verkrijgbaar vanaf €124) een vrij dure aankoop. Bovendien geeft het apparaat niet de hoeveelheid spiermassa en het vochtgehalte aan, terwijl minder dure digitale weegschalen dit vaak wel aangeven. Ook geeft de weegschaal bij een verkeerde plaatsing snel een onjuist gewicht aan. Daar staat tegenover dat gebruikers die echt aan een gezond lichaam willen werken en het fijn vinden om hun voortgang bij te houden, veel baat kunnen hebben bij het apparaat. De app laat duidelijk de voortgang van alle metingen zien en of het gestelde doel al dichterbij komt. Wel is het jammer dat er niet meer gezondheidapps en gadgets aan de app gekoppeld kunnen worden.