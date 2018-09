Staatssecretaris: cybercrime is een gevaar

Cybercrime begint de reële economie te raken en kan de groei en welvaart beperken. Dat zegt staatssecretaris Klaas Dijkhoff zaterdag in een interview in het Financieele Dagblad. De opvolger van de vertrokken Fred Teeven heeft internetveiligheid in zijn portefeuille erbij gekregen, dat eerst een verantwoordelijkheid was van de eveneens opgestapte minister Ivo Opstelten. Dijkhoff maakt zich zorgen over zijn digitale veiligheid. "Cyberaanvallen door statelijke actoren én door criminelen zijn reële scenario's."